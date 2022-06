Ucraina | 100 giorni di guerra | tra sanzioni e battaglie | la fine del conflitto sembra ancora lontana

(Di venerdì 3 giugno 2022) Kiev – Unache sarà lunga e logorante. A 100dall’inizio dell’invasione della Russia, così il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato delal termine di un colloquio con il presidente americano Joe Biden. ”Dobbiamo essere preparati per il lungo periodo”, ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ”quello che vediamo è che questaora è diventata unadi logoramento”. Gli ucraini, ha aggiunto Stoltenberg, stanno “pagando un prezzo elevato per aver difeso il proprio paese sul campo di battaglia, ma vediamo che anche la Russia sta subendo molte perdite”. Pur ribadendo che la Nato non vuole entrare in un confronto diretto con la Russia, Stoltenberg ha affermato che l’alleanza militare occidentale ha la “responsabilità” di sostenere ...

oggisettimanale : Sul nuovo #OggiSettimanale: @garlando_luigi racconta @Ibra_official; il presidente della @UCSCEI, Card. Matteo… - Europarl_IT : ?? “100 giorni fa il mondo è cambiato. La risposta europea è stata senza precedenti. La prossima settimana il Pa… - Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | Il presidente M5s Giuseppe Conte all'ANSA. Il conflitto in Ucraina giunge ai 100 giorni di guerra: 'Da… - carlodesdorides : RT @jacopo_iacoboni: Missili sui civili Città rase al suolo Esecuzioni stupri deportazioni separazione di bimbi dai genitori torture sacche… - antoniamilesi : RT @King_Raffo: 100 giorni di #Guerra in #Ucraina: il Premier #Zelensky ammette che la #Russia controlla il 20% del Paese e ci si prepara a… -

ROMA. Per il sostegno all', "dopo tre forniture di armi l'Italia deve concentrare tutti gli sforzi per una soluzione ... "Ho vissuto questigiorni " dice Conte " con una forte preoccupazione, ...Iningiorni di guerra sono state danneggiate e distrutte più scuole che nei sette anni dall'inizio dei combattimenti nel 2014 nella parte orientale del Paese. Lo afferma Save the Children, ...(ANSA-AFP) - SOLEDAR, 03 GIU - Cade oggi il centesimo oggi dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre i combattimenti infuriano ... ha dichiarato su Telegram che "per 100 giorni hanno raso al suolo ...La guerra in Ucraina "non avrà vincitori": lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. "Questa guerra non ha e non avrà vincitori. (ANSA) ...