Turismo sostenibile, il motore Milano. Inclusione, partecipazione (Di venerdì 3 giugno 2022) La Grande Milano riprende il percorso di crescita. Le parole chiave sono sostenibilità, capacità di coprogettazione della Città Futura, la partecipazione delle giovani generazioni, la collaborazione fra gli attori. Ne parliamo con Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Assessora Riva, Milano è il grande motore della Lombardia che a sua volta è il motore d’Italia. Vogliamo fare il punto sullo sviluppo del Turismo urbano e dei suoi attrattori primari. Come sta andando la stagione? Quali i segnali per il prossimo futuro? «I segnali sono davvero buoni e incoraggianti. Abbiamo chiuso il mese di aprile con oltre 587mila arrivi in città, eguagliando di fatto la presenza turistica pre-Covid: nel 2019 ne erano ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 3 giugno 2022) La Granderiprende il percorso di crescita. Le parole chiave sono sostenibilità, capacità di coprogettazione della Città Futura, ladelle giovani generazioni, la collaborazione fra gli attori. Ne parliamo con Martina Riva, assessora allo Sport,e Politiche giovanili del Comune diAssessora Riva,è il grandedella Lombardia che a sua volta è ild’Italia. Vogliamo fare il punto sullo sviluppo delurbano e dei suoi attrattori primari. Come sta andando la stagione? Quali i segnali per il prossimo futuro? «I segnali sono davvero buoni e incoraggianti. Abbiamo chiuso il mese di aprile con oltre 587mila arrivi in città, eguagliando di fatto la presenza turistica pre-Covid: nel 2019 ne erano ...

