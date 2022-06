Treviso | il padre è violento | il tribunale ordina che il bambino porti solo il cognome della madre

(Di venerdì 3 giugno 2022) Per la Corte d'Appello potrebbe inficiare sul corretto sviluppo psicofisico del. In primo grado l'uomo aveva ottenuto che sull'atto di nascita comparisse il suo ...

RT @luciano55321084: TREVISO Il padre è violento:il giudice dà al figlio solo il cognome della madre La sentenza della Corte d'appello di V…

Per la Corte d'Appello potrebbe inficiare sul corretto sviluppo psicofisico del bambino. In primo grado l'uomo aveva ottenuto che sull'atto di nascita comparisse il suo ...La scoperta da parte dello zio, allarmato dai genitori che in quel momento si trovavano in Svizzera : ilè infatti autotrasportatore e la madre lo stava accompagnando. Sul posto sono accorsi i ... Treviso, il padre è violento: il giudice dà al figlio solo il cognome della madre Per la Corte d'Appello potrebbe inficiare sul corretto sviluppo psicofisico del bambino. In primo grado l'uomo aveva ottenuto che sull'atto di nascita comparisse il suo cognome ...La Corte d’appello di Venezia ha ordinato che il figlio di un uomo violento porti soltanto il cognome della madre ...