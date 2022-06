Treno dell'alta velocità deraglia a Roma: evacuati 219 passeggeri (Di venerdì 3 giugno 2022) Un Treno dell’alta velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Il vagone interessato, con a bordo 219 persone, è quello di coda ed è uscito... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022) Una linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressia galleria Serenissima, a. Il vagone interessato, con a bordo 219 persone, è quello di coda ed è uscito...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - Agenzia_Ansa : Sono stati messi in sicurezza i 230 passeggeri che si trovavano a bordo del treno dell'Alta Velocità bloccato all'a… - SkyTG24 : Incidente treno dell'Alta Velocità in una galleria a #Roma. DIRETTA - Silvi2Pozz1 : RT @IlariaBifarini: Godersi un viaggio in treno leggendo in santa pace è impossibile: ogni 5 minuti il Grande Fratello con voce rimbombante… - WKBCN : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della gall… -