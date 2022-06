Tredicina in preparazione alla festa di Sant’Antonio di Padova – quarto giorno (Di venerdì 3 giugno 2022) Il numero 13 è legato a Sant’Antonio, non solo per la data della sua commemorazione, ma anche perché si dice che lui elargisca ben 13 grazie al giorno a chi gli è davvero devoto. La Tredicina a Sant’Antonio di Padova è una devozione molto particolare, che ci prepara, per 13 giorni appunto, a celebrare la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 3 giugno 2022) Il numero 13 è legato a, non solo per la data della sua commemorazione, ma anche perché si dice che lui elargisca ben 13 grazie ala chi gli è davvero devoto. Ladiè una devozione molto particolare, che ci prepara, per 13 giorni appunto, a celebrare la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

