Tre motivi che portano Biden a Riad

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe deciso di recarsi a Riad questo mese per ricostruire le relazioni con l'Arabia Saudita, dopo che i rapporti tra i due alleati sono scesi ai minimi storici sotto la sua presidenza. Anche se le date sono ancora in fase di discussione, Biden ha pianificato di aggiungere la visita a un viaggio in Europa e in Israele già programmato, hanno dichiarato funzionari dell'amministrazione al New York Times. È la conferma di voci che circolano da un paio di settimane e che negli ultimi giorni si erano fatte via via più consistenti. Durante la sua sosta a Riad, il presidente incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman, ritenuto responsabile dello smembramento del dissidente Jamal Khashoggi, editorialista del Washington Post.

