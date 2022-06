Tragedia sul lavoro in Campania, muore schiacciato dal suo trattore (Di venerdì 3 giugno 2022) Ancora una Tragedia sul lavoro in Campania. Un uomo di 68 anni di Torrecuso è deceduto mentre era alla guida del suo trattore. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno, in contrada Torrepagliara, nel beneventano. Tragedia sul lavoro, morto 68enne Secondo una primissima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo sarebbe stato travolto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Ancora unasulin. Un uomo di 68 anni di Torrecuso è deceduto mentre era alla guida del suo. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno, in contrada Torrepagliara, nel beneventano.sul, morto 68enne Secondo una primissima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo sarebbe stato travolto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

