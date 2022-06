Toyota Corolla Cross, il Suv ibrido è prenotabile con un deposito 250 euro (Di venerdì 3 giugno 2022) Toyota Corolla Cross si può prenotare fino al 21 luglio versando un deposito di 250 euro : l'opzione, non vincolante, sarà valida sino al 31 ottobre. Si può sceglie tra i due allestimenti del Suv del ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)si può prenotare fino al 21 luglio versando undi 250: l'opzione, non vincolante, sarà valida sino al 31 ottobre. Si può sceglie tra i due allestimenti del Suv del ...

Advertising

AUTOilmensile : Tante le novità attese sulla nuova Toyota ibrida ?? #auto #toyota #corolla - MotoriSuMotori : Toyota GR Corolla Morizo Edition: nuova versione speciale per la sportiva giapponese - - Autoprove : ?? Versione estrema per la #Toyota #GR Corolla - GiannettiMarco : RT @Motor1italia: ?? La #ToyotaCorolla si aggiorna nel look e nelle prestazioni. - 2003TCDREAMPUNK : RT @saltyk0va: nooo 2003 Toyota Corolla retwiteo un milei ?? -