Tory Burch | Sydney Sweeney e auto d’epoca per i nuovi sandali

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’azienda di moda statunitenseha sceltocome nuova ambassador. L’attrice ha debuttato in questa veste nella campagna promozionale per iMiller per l’estate 2022. Charlotte Wales ha realizzato il servizio fotografico che immortala la testimonial d’eccezione in posa su una vetturadecappottabile e mentre la guida. Stile e

Dagli arabeschi paisley di Etro agli animali pixel di Isabel Marant e alle variopinte mongolfiere di, fino alle targhe dall'estetica retrò di Max Mara . e alle righe a effetto patchwork ...in Atelier Versace , in, e in Burberry . Tutte indossavano abiti con spacchi inguinali in total black e all'insegna della sensualità. E il trend sembra non fermarsi. L'ultima in ordine d'... MFF 111 - Tory Burch svela la nuova tote T-monogram - MFFashion.com Sydney Sweeney è la star scelta dal brand americano Tory Burch per la campagna di lancio dei sandali estivi Miller.La designer statunitense immagina il logo in versione all-over su una new bag in pelle color Beetle berry. Un must-have che abbatte le barriere della stagionalità con la sua shape pratica e capiente ...