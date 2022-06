Torta panna e cocco | il dolce con 4 ingredienti super goloso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sei alla ricerca di undelizioso in cui poter fare a meno della farina? Niente di più facile! In soli cinque minuti potrai preparare nella tua cucina unalbuonissimo da mangiare in ogni momento della giornata. Per realizzare questomorbidissimo basteranno solo pochi. Scopriamo insieme quali sono glidi cui abbiamo bisogno: 1 cucchiaino di essenza di vaniglia 3 uova 8 gr di lievito in polvere 300 gr digrattugiato 300 ml diliquida Sale Qui di seguito potrai apprendere i semplicissimi procedimenti utili a realizzare unbuono e morbido. Anche senza utilizzare la farina questasi rivelerà un capolavoro. La prima cosa da fare per cominciare a ...