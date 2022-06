Tormentoni estate 2022 | Fedez | Tananai e Mara Sattei | Blanco | Ana Mena e Sangiovanni | tutte le canzoni uscite oggi

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ci siamo: l’è ufficialmente partita per merito delle sue nuoveche ci accompagneranno per tutta questa bollente stagione. Le danze le ha apertecon. Da stanotte è fuori “La dolce vita”, il nuovo tormentone della stagione bollente.leNon soltanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

heartbreakwtr : estate ufficialmente iniziata dopo i primi tormentoni - amorosoal : RT @thankssandra: dopo aver ascoltato i probabili tormentoni di questa estate possiamo dire che #Camera209 li batte tutti? diciamolo. - RoSa_DaleSsAnDr : #AnaMena e #Fedez grazie per i tormentoni... Adesso la mia estate può iniziare! - __goodasgold : RT @thankssandra: dopo aver ascoltato i probabili tormentoni di questa estate possiamo dire che #Camera209 li batte tutti? diciamolo. - soft_amoroso : RT @thankssandra: dopo aver ascoltato i probabili tormentoni di questa estate possiamo dire che #Camera209 li batte tutti? diciamolo. -

2022, tutte le canzoni uscite oggi Non soltanto Fedez per questa bollente2022 . Oggi è uscito anche il nuovo singolo di Blanco "Nostalgia", per accompagnarci nelle lunghe ...... quando nelle spiagge risuonavano idi Edoardo Vianello, Mina, Peppino Di Capri e tanti ... e La Dolce Vita suona quasi come un continuum tra l'2021 e 2022. Il tema trattato in questo ...Fedez, Tananai e Mara Sattei presentano la "La dolce vita" la lono nuova canzone pornta a diventare il tormentone dell'estate 2022.Un singolo che si propone come uno dei tormentoni della prossima estate che propone un sound che richiama gli anni sessanta. Fedez, Tananai e Mara Sattei – La dolce vita Audio ufficiale La dolce vita ...