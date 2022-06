Top Gun rischia di essere bandito in Cina a causa della bandiera di Taiwan sul bomber di Maverick (Di venerdì 3 giugno 2022) Top Gun: Maverick rischia di essere bandito in Cina a causa della bandiera di Taiwan presente sul bomber di pelle del leggendario protagonista del film interpretato da Tom Cruise. Top Gun: Maverick rischia di essere bandito in Cina dopo che i produttori hanno deciso di inserire nuovamente la bandiera Taiwanese sul retro della giacca di Tom Cruise nel nuovo blockbuster. Nel film originale del 1986, il tenente Pete 'Maverick' Mitchell indossa un giubbotto in pelle con delle toppe sul retro al fine di commemorare i viaggi di suo padre in Giappone e Taiwan ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) Top Gun:diindipresente suldi pelle del leggendario protagonista del film interpretato da Tom Cruise. Top Gun:diindopo che i produttori hanno deciso di inserire nuovamente laese sul retrogiacca di Tom Cruise nel nuovo blockbuster. Nel film originale del 1986, il tenente Pete '' Mitchell indossa un giubbotto in pelle con delle toppe sul retro al fine di commemorare i viaggi di suo padre in Giappone e...

