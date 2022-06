Top Gun Maverick, grazie all’AI Val Kilmer è tornato a parlare nonostante il cancro (Di venerdì 3 giugno 2022) Coloro che hanno visto in questi giorni Top Gun Maverick, film già campioni di incassi e sequel della pellicola cult degli anni ’80 con protagonista Tom Cruise, avranno notato (ATTENZIONE SPOILER), che Val Kilmer “Ice Man”, è ‘tornato’ a parlare. Val Kilmer, 3/6/2022 – Computermagazine.itL’attore americano sta da anni lottando con il cancro e le sue condizioni fisiche non sono impeccabili, ma grazie all’AI, l’intelligenza artificiale, lo stesso ha potuto “parlare”. Durante il mese di agosto del 2021, l’azienda londinese Sonatic, una startup, ha collaborato con lo stesso Kilmer per creare un modello vocale, utilizzato appunto per ridare la voce allo stesso attore nel nuovo Top Gun. L’attore ha subito dei danni ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Coloro che hanno visto in questi giorni Top Gun, film già campioni di incassi e sequel della pellicola cult degli anni ’80 con protagonista Tom Cruise, avranno notato (ATTENZIONE SPOILER), che Val“Ice Man”, è ‘’ a. Val, 3/6/2022 – Computermagazine.itL’attore americano sta da anni lottando con ile le sue condizioni fisiche non sono impeccabili, ma, l’intelligenza artificiale, lo stesso ha potuto “”. Durante il mese di agosto del 2021, l’azienda londinese Sonatic, una startup, ha collaborato con lo stessoper creare un modello vocale, utilizzato appunto per ridare la voce allo stesso attore nel nuovo Top Gun. L’attore ha subito dei danni ...

