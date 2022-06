Top Gun: Maverick, Danny Ramirez ha mentito per recitare nel film: "Avevo paura di volare" (Di venerdì 3 giugno 2022) L'attore Danny Ramirez ha ammesso che ha mentito pur di ottenere un ruolo in Top Gun: Maverick, dovendo poi superare la paura di volare. Top Gun: Maverick sta dominando i box office in tutto il mondo e l'attore Danny Ramirez ha ammesso di aver mentito pur di ottenere un ruolo nel film. Il sequel ha già superato quota 185 milioni di dollari grazie agli incassi ottenuti in tutto il mondo, con i calcoli degli esperti che sostengono potrebbe raggiungere 400 milioni in due settimane. L'attore Danny Ramirez, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha raccontato parlando di Top Gun: Maverick: "Durante l'anteprima in Messico mia madre mi ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) L'attoreha ammesso che hapur di ottenere un ruolo in Top Gun:, dovendo poi superare ladi. Top Gun:sta dominando i box office in tutto il mondo e l'attoreha ammesso di averpur di ottenere un ruolo nel. Il sequel ha già superato quota 185 milioni di dollari grazie agli incassi ottenuti in tutto il mondo, con i calcoli degli esperti che sostengono potrebbe raggiungere 400 milioni in due settimane. L'attore, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha raccontato parlando di Top Gun:: "Durante l'anteprima in Messico mia madre mi ha ...

