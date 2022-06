Tomori: «In Italia hanno preso l’eliminazione dai Mondiali come uno scherzo, è stato strano» (Di venerdì 3 giugno 2022) «Nessuno si aspettava che riuscissimo a vincere lo scudetto. E quindi, quando l’abbiamo fatto, è stato ancora meglio. Dimostrare che le persone si sbagliavano è stato un fatto assai dolce per tutti noi. Sapevamo di potercela fare. Ibra ci aveva detto: “ragazzi, se vinciamo, tenetevi pronti perché ci sarà da impazzire”. E così è stato. Non ho mai visto nulla di simile» Sono le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan, all’edizione odierna del Guardian. Gli inglesi lo presentano come un pilastro della giovanissima ma superba difesa del Milan, una squadra “unstarry” (senza stelle, a parte Ibrahimovic). Con Tomori, 24 anni, ha giocato Pierre Kalulu, 21. I terzini Davide Calabria, 25, e Theo Hernández, 24. La sua stagione gli è valsa il ritorno in Nazionale, con l’Inghilterra. Un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) «Nessuno si aspettava che riuscissimo a vincere lo scudetto. E quindi, quando l’abbiamo fatto, èancora meglio. Dimostrare che le persone si sbagliavano èun fatto assai dolce per tutti noi. Sapevamo di potercela fare. Ibra ci aveva detto: “ragazzi, se vinciamo, tenetevi pronti perché ci sarà da impazzire”. E così è. Non ho mai visto nulla di simile» Sono le parole di Fikayo, difensore del Milan, all’edizione odierna del Guardian. Gli inglesi lo presentanoun pilastro della giovanissima ma superba difesa del Milan, una squadra “unstarry” (senza stelle, a parte Ibrahimovic). Con, 24 anni, ha giocato Pierre Kalulu, 21. I terzini Davide Calabria, 25, e Theo Hernández, 24. La sua stagione gli è valsa il ritorno in Nazionale, con l’Inghilterra. Un ...

