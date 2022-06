Tiro a segno | Coppa del Mondo Baku 2022 | la danese Ibsen conquista il gradino più alto del podio nella carabina 50m tre posizioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Cala il sipario sulla finale ditrefemminile (50 mt), appuntamento valevole per ladeldi. A(Azerbaigian) si impone laRikke Maengcon il punteggio complessivo di 411.4, seconda a ragguardevole distanza l’indiana Anjum Moudgil (406.5). Completa illa sudcoreana Eunseo Lee (405.3). Impeccabile la condotta di gara della vincitrice, capace di indirizzare la competizione sin dal primo sparo in posizione inginocchiata (53.1).è riuscita a sparare meglio delle dirette rivali in quasi i tutti i colpi, aggiudicandosi con grande merito il trionfo finale. Quarta piazza per l’elvetica Nina Christen (404.3) ad un solo ...