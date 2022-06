Advertising

Agenzia ANSA

Ladi Hong Kong ha annunciato che chiuderà gran parte del Victoria Park, un tempo sede di veglie annuali per commemorare la repressione cinese di, alla vigilia del 33esimo anniversario ...... prima che una brutale repressione militare in Piazzaa Pechino provocasse molti morti. ... Il cardinale Joseph Zen, il 90enne ecclesiastico cattolico arrestato dalladi Hong Kong con l'... Tienanmen: polizia Hong Kong chiude parco per vietare le veglie - Asia La polizia di Hong Kong ha annunciato che chiuderà gran parte del Victoria Park, un tempo sede di veglie annuali per commemorare la repressione cinese di Tienanmen, alla vigilia del 33esimo anniversar ...Davanti alla TV, mentre osservo la cronaca della guerra in Ucraina, ammirato dal coraggio di tanti uomini e donne, rattristito dai massacri, incapace di rappresentarmi fino in fondo il loro dolore, mi ...