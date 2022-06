The Good Doctor 6 si farà? Come stanno realmente le cose (Di venerdì 3 giugno 2022) La quinta stagione di The Good Doctor sta per finire anche in Italia e in tanti si chiedono già se ci sarà la sesta: Come stanno le cose. A gennaio, l’emittente americana ABC ha annunciato tutte le serie che avrebbe rinnovato. Fra queste non c’era il nome di uno dei medical drama più popolari della TV. Nonostante l’assenza di notizie, i fan sono rimasti fiduciosi di poter tornare a vedere le avventure del San Jose St. Bonaventure Hospital. The Good Doctor (screeshot)Del resto, gli ascolti sono sempre stati positivi per la serie TV. La quinta stagione, in particolare, ha registrato 10 milioni di ascolti tra diretta a TV e visione su varie piattaforme di streaming. I numeri sono a favore di un rinnovo. The Good Doctor ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 giugno 2022) La quinta stagione di Thesta per finire anche in Italia e in tanti si chiedono già se ci sarà la sesta:le. A gennaio, l’emittente americana ABC ha annunciato tutte le serie che avrebbe rinnovato. Fra queste non c’era il nome di uno dei medical drama più popolari della TV. Nonostante l’assenza di notizie, i fan sono rimasti fiduciosi di poter tornare a vedere le avventure del San Jose St. Bonaventure Hospital. The(screeshot)Del resto, gli ascolti sono sempre stati positivi per la serie TV. La quinta stagione, in particolare, ha registrato 10 milioni di ascolti tra diretta a TV e visione su varie piattaforme di streaming. I numeri sono a favore di un rinnovo. The...

