The Boys, come Jensen Ackles si trasforma in Soldier Boy (Di venerdì 3 giugno 2022) La terza stagione di The Boys introduce il primo uomo ad aver testato il Composto V diventando un supereroe: chi è Soldier Boy e come è avvenuta la trasformazione di Jensen Ackles per il ruolo. Per Jensen Ackles, arriva finalmente il momento di indossare un costume da supereroe. Dopo aver combattuto demoni e mostri in Supernatural per quindici stagioni, l’attore debutta in The Boys, serie TV di Prime Video che racconta di un mondo capovolto, dove chi ha i poteri è il vero villain. Dove si colloca, esattamente, Soldier Boy, il personaggio assegnato a Jensen Ackles e com’è avvenuta la sua trasformazione? The BoysPrima di tutto, Soldier ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 giugno 2022) La terza stagione di Theintroduce il primo uomo ad aver testato il Composto V diventando un supereroe: chi èBoy eè avvenuta lazione diper il ruolo. Per, arriva finalmente il momento di indossare un costume da supereroe. Dopo aver combattuto demoni e mostri in Supernatural per quindici stagioni, l’attore debutta in The, serie TV di Prime Video che racconta di un mondo capovolto, dove chi ha i poteri è il vero villain. Dove si colloca, esattamente,Boy, il personaggio assegnato ae com’è avvenuta la suazione? ThePrima di tutto,...

