The Boys, Chace Crawford riceve messaggi di odio dai fan di Aquaman: "Fottiti, ragazzo pesce" (Di venerdì 3 giugno 2022) Chace Crawford svela di ricevere numerosi messaggi di odio da parte dei fan di Aquaman per via della sua parodia in The Boys, Abisso. La star di The Boys, Chace Crawford, che interpreta la parodia di Aquaman, Abisso, nella serie Prime Video nominata agli Emmy, ha rivelato di ricevere messaggi di odio dai fan della DC che prendono il loro amore per Aquaman un po' troppo sul serio. "Di tanto in tanto su Instagram, ricevo un 'Fottiti, ragazzo pesce. Pensi che sia divertente prendere in giro Aquaman?'", ha detto Chace Crawford a GQ. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022)svela dire numerosidida parte dei fan diper via della sua parodia in The, Abisso. La star di The, che interpreta la parodia di, Abisso, nella serie Prime Video nominata agli Emmy, ha rivelato diredidai fan della DC che prendono il loro amore perun po' troppo sul serio. "Di tanto in tanto su Instagram, ricevo un '. Pensi che sia divertente prendere in giro?'", ha dettoa GQ. ...

