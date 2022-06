Terremoto a Napoli nel pomeriggio di oggi | paura tra i residenti

Advertising

occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Terremoto ai Campi Flegrei, lieve scossa avvertita dai residenti | - mario_1926_ : Il terremoto che mancava nel Napoli Tuider - CriisGentile2 : RT @mattinodinapoli: #Terremoto a Napoli oggi, scossa a Pozzuoli con epicentro nella Solfatara avvertita dalla gente - biancacle : RT @mattinodinapoli: #Terremoto a Napoli oggi, scossa a Pozzuoli con epicentro nella Solfatara avvertita dalla gente - occhio_notizie : La scossa di #terremoto -

Il, è stato avvertito dagli abitanti di Pozzuoli, Agnano e Bagnoli, che su Facebook scrivono: 'Si sentita via pisciarelli' ; ' Sentita bene via Vecchia Campana' ; ' Sentita nei pressi ...Sarà madrina al Vesuvio Pride la figlia del sindaco di Pagani, ucciso su ordine di Raffaele Cutolo per avere tentato di fermare gli appalti di camorra nella ricostruzione postdel 1980. Domani pomeriggio Annamaria Torre aprirà il corteo a Torre Annunziata, prima tappa della manifestazione nazionale per i diritti degli omosessuali. Già annunciato il percorso che ...Una scossa di terremoto, si è verificata nel primo pomeriggio, nei Campi Flegrei. I sensori dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 15:10, hanno registrato un evento sismico di ...L'Osservatorio vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 localizzato in zona Vulcano Solfatara.