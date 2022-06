“Teresa” è il nuovo singolo de La Stanza Della Nonna

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 3 giugno 2022) “compie un processo evolutivo, ‘impedendo ai sogni di scappare’, quegli stessi sogni che non smetteremo di scrivere con le bic blu nei lati delle converse” Venerdì 13 maggio 2022 per Tuma Records ““, ilche segna il ritorno del progetto La, la band siciliana che prende il nome dalla prima sala prove mai avuta (appunto, la) torna per raccontarci la parte più intima di noi stessi, una sinuosa, enigmatica e irraggiungibile– la parte nascosta in ognuno di noi, che che non vorremmo far vedere mai a nessuno, neanche a chi ti conosce più intimamente. Di seguito l’intervista. “” è il vostro...