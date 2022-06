Tennis: Garbin, 'cicli sono normali, orgogliosa di averci sempre creduto' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "E' normale avere dei cicli, dei momenti di attesa, la cosa importante è non mollare. Un po' di anni fa era difficile credere in queste ragazze, la federazione le ha sostenute sempre e ci abbiamo creduto tanto, io per prima ci credevo tanto e le abbiamo aiutate in questo percorso molto difficile ma loro sono state molto brave a non demoralizzarsi, perché i confronti erano inevitabili, ma loro pensavano al loro percorso e al fatto di costruirne uno nuovo". sono le parole della capitana azzurra del Tennis femminile Tathiana Garbin all'Adnkronos, sulle azzurre che stanno aprendo un nuovo ciclo a partire da Martina Trevisan. "sono tutte ragazze giovani e bisogna avere solo il tempo di maturare, di conoscersi e capire la loro ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "E' normale avere dei, dei momenti di attesa, la cosa importante è non mollare. Un po' di anni fa era difficile credere in queste ragazze, la federazione le ha sostenutee ci abbiamotanto, io per prima ci credevo tanto e le abbiamo aiutate in questo percorso molto difficile ma lorostate molto brave a non demoralizzarsi, perché i confronti erano inevitabili, ma loro pensavano al loro percorso e al fatto di costruirne uno nuovo".le parole della capitana azzurra delfemminile Tathianaall'Adnkronos, sulle azzurre che stanno aprendo un nuovo ciclo a partire da Martina Trevisan. "tutte ragazze giovani e bisogna avere solo il tempo di maturare, di conoscersi e capire la loro ...

