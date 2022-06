Tennis, ATP 250 Stoccarda: Berrettini rientra dopo 3 mesi di stop (Di venerdì 3 giugno 2022) A circa tre mesi dalla sua ultima apparizione, Matteo Berrettini è pronto per il rientro: sarà in campo, da lunedì 6 giugno, sull’erba del Boss Open di Stoccarda. Il numero uno azzurro non gioca dal 7 marzo, dopo la sconfitta rimediata a Indian Wells contro Miomir Kecmanovic. Poi si è operato alla mano, ha saltato tutta la stagione sulla terra rossa, compresi il torneo di casa, gli Internazionali BNL d’Italia, e il Roland Garros. Intanto, si è fatto ammirare in elegantissimo vestito bianco con camicia nera al festival di Cannes e ha ripreso ad allenarsi per tornare sull’erba. Il 26enne romano torna dunque a Stoccarda, dove ha vinto il titolo nel 2019, in finale sul canadese Felix Auger-Aliassime. Da quest’anno, il torneo Atp 250 tedesco ha un nuovo main sponsor, Hugo Boss, che vanta proprio ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) A circa tredalla sua ultima apparizione, Matteoè pronto per il rientro: sarà in campo, da lunedì 6 giugno, sull’erba del Boss Open di. Il numero uno azzurro non gioca dal 7 marzo,la sconfitta rimediata a Indian Wells contro Miomir Kecmanovic. Poi si è operato alla mano, ha saltato tutta la stagione sulla terra rossa, compresi il torneo di casa, gli Internazionali BNL d’Italia, e il Roland Garros. Intanto, si è fatto ammirare in elegantissimo vestito bianco con camicia nera al festival di Cannes e ha ripreso ad allenarsi per tornare sull’erba. Il 26enne romano torna dunque a, dove ha vinto il titolo nel 2019, in finale sul canadese Felix Auger-Aliassime. Da quest’anno, il torneo Atp 250 tedesco ha un nuovo main sponsor, Hugo Boss, che vanta proprio ...

