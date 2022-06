Tanta paura per Alfonso Signorini: il giornalista parla del ricovero in ospedale (Di venerdì 3 giugno 2022) Alfonso Signorini, grazie alla conduzione del Grande Fratello Vip, sta vivendo una svolta professionale notevole. Purtroppo, dal punto di vista medico, non è stato altrettanto fortunato. L’amato volto della tv ha deciso di rendere partecipi i suoi fan tramite una lettera pubblicata sul settimanale Chi. Oltre a parlare della sua difficile esperienza, ha anche rivolto i suoi ringraziamenti ufficiali a tutto il personale medico che si è preso cura di lui. Alfonso Signorini è stato ricoverato in ospedale: il racconto della sua esperienza Alfonso Signorini, a causa delle sue ultime dichiarazioni, ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La notizia del suo recente ricovero ospedaliero, infatti, ha dato vita a un allarmismo generale. In molti ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022), grazie alla conduzione del Grande Fratello Vip, sta vivendo una svolta professionale notevole. Purtroppo, dal punto di vista medico, non è stato altrettanto fortunato. L’amato volto della tv ha deciso di rendere partecipi i suoi fan tramite una lettera pubblicata sul settimanale Chi. Oltre are della sua difficile esperienza, ha anche rivolto i suoi ringraziamenti ufficiali a tutto il personale medico che si è preso cura di lui.è stato ricoverato in: il racconto della sua esperienza, a causa delle sue ultime dichiarazioni, ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La notizia del suo recenteospedaliero, infatti, ha dato vita a un allarmismo generale. In molti ...

