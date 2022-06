“Tanta paura”. La confessione di Flavio Insinna sulla sua compagna: “Perché non ne parlo mai” (Di venerdì 3 giugno 2022) Flavio Insinna è fidanzato e ora ne abbiamo la conferma direttamente dal diretto interessato. Alla fine ha deciso di confessarsi il conduttore tv e per farlo sceglie il salotto di Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno, Insinna è stato ospite della puntata del 2 giugno. Si è parlato di tutto, ma soprattutto del suo rapporto con l’amore. Alla fine dell’intevista però, dopo aver risposto a tutto, cerca di smarcarsi da una domanda della Bortone sull’amore. Poi l’uomo ha detto che in realtà si è trattato quasi di un disguido, un misunderstanding visto che la Bortone ha spiegato in seguito il senso più ampio della sua domanda. Serena ha chiesto al suo amico Flavio: “Di te chi si prende cura?”. Insinna ha provato subito a buttarla sullo scherzo: “La Rai!”, e ha iniziato a ridere. La conduttrice di Oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)è fidanzato e ora ne abbiamo la conferma direttamente dal diretto interessato. Alla fine ha deciso di confessarsi il conduttore tv e per farlo sceglie il salotto di Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno,è stato ospite della puntata del 2 giugno. Si è parlato di tutto, ma soprattutto del suo rapporto con l’amore. Alla fine dell’intevista però, dopo aver risposto a tutto, cerca di smarcarsi da una domanda della Bortone sull’amore. Poi l’uomo ha detto che in realtà si è trattato quasi di un disguido, un misunderstanding visto che la Bortone ha spiegato in seguito il senso più ampio della sua domanda. Serena ha chiesto al suo amico: “Di te chi si prende cura?”.ha provato subito a buttarla sullo scherzo: “La Rai!”, e ha iniziato a ridere. La conduttrice di Oggi ...

