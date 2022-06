Taekwondo | Grand Prix | Dell’Aquila eliminato agli ottavi

(Di venerdì 3 giugno 2022) Esordio amaro per Vitoaldiin scena a Roma: l’atleta pugliese, oro olimpico a Tokyo 2020 nella categoria -58 kg, è statosubitodi finale dal turco Gorkem Polat. Dopo un primo round molto tirato e sempre in bilico, terminato 9-9, l’azzurro si porta in vantaggio conquistando la seconda ripresa per 6-5, ma crolla nel finale. Polat disputa un ultimo round impeccabile e frustra gli assalti di Vito, imponendosi 3-0. Giornata negativa per i colori italiani al Foro: oltre asono stati eliminati anche Giada Al Halwani, Simone Crescenzi e Andrea Conti. SportFace.

