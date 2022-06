Swiatek-Gauff domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) La polacca Iga Swiatek e l’americana Cori Gauff si affronteranno nell’ultimo atto del Roland Garros 2022. Per la numero uno del mondo si tratta della terza finale negli ultimi tre anni nello Slam parigino, torneo che ha portato a casa nell’edizione del 2020. In palio c’è anche l’aggancio a Venus Williams, che con trentacinque vittorie di fila è la detentrice della striscia più lunga fatta realizzare dal duemila ad oggi. Swiatek è in fiducia totale, come dimostrano le ultime due prestazioni messe in atto rispettivamente contro la statunitense Jessica Pegula e la russa Daria Kasatkina. Sarà lei a partire con i favori del pronostico. Occhio però alla diciottenne a stelle strisce, più giovane finalista Slam americana dai tempi di Serena Williams (US Open 1999). ‘Coco’ deve ancora perdere ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) La polacca Igae l’americana Corisi affronteranno nell’ultimo atto del. Per la numero uno del mondo si tratta della terza finale negli ultimi tre anni nello Slam parigino, torneo che ha portato a casa nell’edizione del 2020. In palio c’è anche l’aggancio a Venus Williams, che con trentacinque vittorie di fila è la detentrice della striscia più lunga fatta realizzare dal duemila ad oggi.è in fiducia totale, come dimostrano le ultime due prestazioni messe in atto rispettivamente contro la statunitense Jessica Pegula e la russa Daria Kasatkina. Sarà lei a partire con i favori del pronostico. Occhio però alla diciottenne a stelle strisce, più giovane finalista Slam americana dai tempi di Serena Williams (US Open 1999). ‘Coco’ deve ancora perdere ...

