Superbonus: Conte, 'demonizzato dopo decenni sprechi politica, solo 3% truffe' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Hanno demonizzato il Superbonus dopo decenni di sprechi della politica. In realtà parliamo di una quota di truffe pari al 3%, inaccettabile la campagna contro una misura che ha rilanciato l'economia e favorito il risparmio energetico e il taglio delle bollette. Lavorare anche a Comunità energetiche a favore dell'ambiente e delle tasche dei cittadini". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Hannoildidella. In realtà parliamo di una quota dipari al 3%, inaccettabile la campagna contro una misura che ha rilanciato l'economia e favorito il risparmio energetico e il taglio delle bollette. Lavorare anche a Comunità energetiche a favore dell'ambiente e delle tasche dei cittadini". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, intervenendo a un appuntamento elettorale a Todi.

