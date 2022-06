Sull'inceneritore si rischia il bis dello stadio della Roma: 10 anni buttati (Di venerdì 3 giugno 2022) Un'odissea iniziata quasi 10 anni fa, risolta con un nulla di fatto e la delusione di migliaia di tifosi. La vicenda stadio della Roma ha coinvolto tre sindaci, due proprietà diverse prima di essere affossata dalla burocrazia convincendo il club di Trigoria a dire basta, abbandonando un progetto diventato "di difficile esecuzione". Bisogna tornare a dicembre 2012 per risalire al primo annuncio legato all'impianto che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle, quando il Campidoglio era in mano a Gianni Alemanno, nonostante la presentazione del plastico e del progetto realizzato da Dan Meis sia arrivata soltanto due anni dopo. A presenziare all'evento c'era Ignazio Marino, che insieme all'assessore Caudo era volato anche a Boston per incontrare il presidente Pallotta e studiare un piano che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Un'odissea iniziata quasi 10fa, risolta con un nulla di fatto e la delusione di migliaia di tifosi. La vicendaha coinvolto tre sindaci, due proprietà diverse prima di essere affossata dalla burocrazia convincendo il club di Trigoria a dire basta, abbandonando un progetto diventato "di difficile esecuzione". Bisogna tornare a dicembre 2012 per risalire al primo annuncio legato all'impianto che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle, quando il Campidoglio era in mano a GiAlemanno, nonostante la presentazione del plastico e del progetto realizzato da Dan Meis sia arrivata soltanto duedopo. A presenziare all'evento c'era Ignazio Marino, che insieme all'assessore Caudo era volato anche a Boston per incontrare il presidente Pallotta e studiare un piano che ...

