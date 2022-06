Studente con handicap, viene ammesso agli esami nonostante rendimento non adeguato. Genitori impugnano la promozione. Sentenza TAR (Di venerdì 3 giugno 2022) La Sentenza in commento del TAR del Lazio n. 06624/2022 riguarda il caso particolare di un ricorso proposto dall’amministratore di sostegno di uno Studente, con il quale ha impugnato il verbale di scrutinio finale relativo alla sua ammissione all’esame di stato, a firma del dirigente scolastico, unitamente agli atti presupposti. Ad essere oggetto di contestazione è l’indebita ammissione all’esame di stato conclusivo del ciclo di studi secondario dello Studente in argomento, affetto da un forma di handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92, nonostante il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Lain commento del TAR del Lazio n. 06624/2022 riguarda il caso particolare di un ricorso proposto dall’amministratore di sostegno di uno, con il quale ha impugnato il verbale di scrutinio finale relativo alla sua ammissione all’esame di stato, a firma del dirigente scolastico, unitamenteatti presupposti. Ad essere oggetto di contestazione è l’indebita ammissione all’esame di stato conclusivo del ciclo di studi secondario delloin argomento, affetto da un forma digrave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92,il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di uncomplessivo non. L'articolo .

Advertising

AndreaC01331998 : RT @ViolaRe5: @rubio_chef Fossi nata in Palestina, non avrei mai più rivisto il mio studente autistico. Aveva 32 anni Iyad Hallaq, ucciso c… - patridec : RT @AlbertoLetizia2: La vittima più giovane, Caterina Nencioni, aveva 50 giorni. Morì con la sorellina, i genitori e uno studente di 22 ann… - giocarmon : Puoi leggerlo gratis con Kindle Unlimited #Amazon - Puoi acquistarlo con la Carta del docente o dello studente - Pu… - Blackmb7passi : RT @ViolaRe5: @rubio_chef Fossi nata in Palestina, non avrei mai più rivisto il mio studente autistico. Aveva 32 anni Iyad Hallaq, ucciso c… - RossellaGianni4 : @Stefanialove_of Se è vero è una schifezza. Anni fa scuole superiori, visita di 4 giorni in Campania con studente d… -