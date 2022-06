Stop ai morti sul lavoro: ok dalla Regione Lazio a nuova legge (Di venerdì 3 giugno 2022) Stop ai morti sul lavoro: la Regione Lazio spinge sulla legge: con nuove misure e una fondo di circa 2 milioni di euro per il prossimo biennio, l’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza. Troppi i decessi: a fine aprile, un 61enne e un 39enne trovati senza vita, un 29enne folgorato dall’alta tensione a inizio Maggio, e altri due uomini morti dopo lavori di potatura. Solo alcuni, solo gli ultimi degli innumerevoli operai e lavoratori morti a Roma e nel Lazio nel 2022. Regione Lazio, nuova legge per la sicurezza sul lavoro Tragedie inaccettabili, a cui il consiglio regionale del Lazio vuol porre un freno approvando con 22 voti a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022)aisul: laspinge sulla: con nuove misure e una fondo di circa 2 milioni di euro per il prossimo biennio, l’obiettivo è aumentare il livello di sicurezza. Troppi i decessi: a fine aprile, un 61enne e un 39enne trovati senza vita, un 29enne folgorato dall’alta tensione a inizio Maggio, e altri due uominidopo lavori di potatura. Solo alcuni, solo gli ultimi degli innumerevoli operai e lavoratoria Roma e nelnel 2022.per la sicurezza sulTragedie inaccettabili, a cui il consiglio regionale delvuol porre un freno approvando con 22 voti a ...

