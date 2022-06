Stellantis - Usa | raggiunto laccordo per le cause sulle emissioni diesel

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha chiuso l'ultimo dei procedimenti giudiziari a suo carico negli Stati Uniti sulla relativi alledi oltre 100 mila veicoli. La filiale nordamericana, infatti, ha confermato di aver sottoscritto un accordo per chiudere l'indagine penale avviata dal dipartimento di Giustizia cinque anni fa, in seguito alle accuse dell'Epa sulla presenza di defeat device in 101.482 veicoli Jeep e Ram prodotti dal 2014 al 2016 ed equipaggiati con motori EcoV6 3.0. I termini. L'accordo, anticipato pochi giorni fa da alcune indiscrezioni della stampa americana, è soggetto all'approvazione di un tribunale federale degli Stati Uniti: Nancy Edmunds, giudice della corte distrettuale di Detroit, ha fissato per il 18 luglio la data per emettere la sua sentenza relativa all'intesa raggiunta tra le parti in causa ...

Fca Us (), infine, ha raggiunto un accordo che risolve un'indagine penale negliche coinvolge 101.482 veicoli degli anni 2014 - 2016 per le emissioni dei motori EcoDiesel V - 6 di ......06% Eur / Usd 1,0717 - 0,28% Spread 213,06 Dati di mercato