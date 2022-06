State of Play | nuovo trailer e periodo di uscita per Final Fantasy XVI

(Di venerdì 3 giugno 2022) La sedicesima fantasia di Square-Enix si sfoggia in unXVI chiude loofcon undiProbabilmente Naoki Yoshida, produttore diXVI, era a un passo dal citare i Genesis nel parlare dei tempi difficili in cui viviamo, ma il placebo dell’escapismo ha reso quello di uncon cui concludere il recenteofun bisogno vitale. Non solo: il gioco, nel pieno della sua gestazione, inizia a buttare i suoi primi calci. Abbiamo dunque undi, e l’attesa per prendere parte alle grandi battaglie (fittizie, per fortuna) ...

L'importanza storica di Resident Evil 4 Resident Evil 4 Remake è stato annunciato ieri notte durante l'eventooforganizzato da Sony Corporation per mostrare le imminenti novità, come ...Tra tutti i grandi annunci delloofdi PlayStation, c'è stata una fuga di notizie piuttosto importante per Marvel's Midnight Suns . Il giornalista Nils Ahrensmeier ha riferito che il gioco di ruolo sarebbe previsto il 6 ...L'uscita di The Callisto Protocol non è molto lontana! Importanti informazioni sono state rilasciate dal team di sviluppo insieme al nuovo trailer.L'anteprima di Resident Evil 4, in cui abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni emerse in queste ore, soprattutto quelle relative al primo trailer.. Resident Evil 4 fu l'opera con cui ...