Stasera Francia-Danimarca, Eriksen: 'Miracolo? Il primo lo hanno fatto i medici' (Di venerdì 3 giugno 2022) Christian Eriksen, centrocampista danese ex Inter, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Nations League contro la Francia: "Ho pa... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Christian, centrocampista danese ex Inter, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Nations League contro la: "Ho pa...

Advertising

sportli26181512 : Stasera Francia-Danimarca, Eriksen: 'Miracolo? Il primo lo hanno fatto i medici': Christian Eriksen, centrocampista… - orizzonte_oriz : @gilardisil @VinnieVegaPF @stefymigliori @il_laocoonte @guccihyungx @brugnolovpl @OneFootball Uuuuuuh! Stasera c'è… - JuveVinciPerMe : Stasera si gioca Francia-Danimarca per la #NationsLeague; Pogba non è stato convocato... - CHIESAXVLAHOVIC : stasera forza francia solo per kylian ebbene sì sono innamorata di lui - __inter_1908 : Ma perché non fanno vedere tutte le partite della Nations League.. stasera c’è anche Croazia - Austria e Belgio - O… -