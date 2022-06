(Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministro Giorgetti a Trento non nasconde il problema: "Draghi non resta all'infinito: o c'è un senso di responsabilità o se inizia la campagna elettorale su qualsiasi tema allora diventa tutto complicato e si espone il Paese a rischi enormi".

Spread, benzina, conti: analisi di un'Italia vulnerabile - Benzina torna a salire, senza taglio 30 cent è record: Spread sopra i 210. Cingolani: 'Trovati 25 miliardi di metri cubi di gas' - Caro benzina, senza taglio di 30 cent è record. Spread sopra i 210: Cingolani: 'Trovati 25 miliardi di metri cubi di gas' - Cresce ancora il prezzo dei carburanti, benzina ormai oltre i 2 euro al litro. Il governo valuta un nuovo intervento

...5 calcolando anche l'Iva) i prezzi dellasarebbero oggi a livelli record toccati a metà ... Il cosiddetto '' ha chiuso a quota 212,2 punti, ma ha superato anche i 213 nel finale. Nel ...Nuovi aumenti per i carburanti che in modalità self service sfiora i 2 euro al litro: livello record, ma senza sconto fiscale sarebbe altissimo. I consumatori chiedono nuovi interventi del governo Spread, benzina, conti: analisi di un'Italia vulnerabile Spread sopra i 210. Rendimento Btp italiani torna ai livelli del gennaio del 2018. Cingolani: 'Trovati 25 miliardi di metri cubi di gas' (ANSA) ...Il ministro Giorgetti a Trento non nasconde il problema: "Draghi non resta all'infinito: o c'è un senso di responsabilità o se ...