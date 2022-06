Spiagge vip, la sinistra si genuflette a Chiara Ferragni. Il presidente della Toscana Giani: “Grazie di averci scelto!” (Di venerdì 3 giugno 2022) “L’estate è la mia stagione preferita” scrive Chiara Ferragni postando una foto con la figlia sulla spiaggia di Forte dei Marmi. E il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esulta come se avesse segnato la Fiorentina. “Grazie di averci scelto!”. Un duetto che farebbe impallidire gli operai di Piombino, se fosse ancora aperta l’acciaieria, un inchino della sinistra moderna alla miliardaria di turno per un pugno di like o di voti sui social. Come se le sorti del turismo toscano dipendessero dalla Ferragni o da Forte dei Marmi, il più ricco ed esclusivo dei siti balneari della regione. Chiara Ferragni esalta il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) “L’estate è la mia stagione preferita” scrivepostando una foto con la figlia sulla spiaggia di Forte dei Marmi. E ilRegioneEugenioesulta come se avesse segnato la Fiorentina. “di”. Un duetto che farebbe impallidire gli operai di Piombino, se fosse ancora aperta l’acciaieria, un inchinomoderna alla miliardaria di turno per un pugno di like o di voti sui social. Come se le sorti del turismo toscano dipendessero dallao da Forte dei Marmi, il più ricco ed esclusivo dei siti balneariregione.esalta il ...

