Spezia, Thiago Motta verso l’addio: spuntano i nomi dei potenziali sostituti (Di venerdì 3 giugno 2022) Spezia Thiago Motta – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione per quanto concerne la panchina dello Spezia. Ecco quanto affermato. “Tra lo Spezia e Thiago Motta è in corso lo scambio di documenti per la risoluzione di contratto dell’allenatore ex Genoa. Definita la separazione con Motta, lunedì in casa Spezia potrebbe essere il giorno del nuovo allenatore. I nomi più plausibili per sostituire l’ex centrocampista sono Luca Gotti, senza panchina dopo l’esonero con l’Udinese, e Aurelio Andreazzoli, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il termine del suo rapporto con l’Empoli. Rimasto un po’ indietro nelle gerarchie ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 giugno 2022)– Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attrail proprio sito ufficiale, ha fatto il punto della situazione per quanto concerne la panchina dello. Ecco quanto affermato. “Tra loè in corso lo scambio di documenti per la risoluzione di contratto dell’allenatore ex Genoa. Definita la separazione con, lunedì in casapotrebbe essere il giorno del nuovo allenatore. Ipiù plausibili per sostituire l’ex centrocampista sono Luca Gotti, senza panchina dopo l’esonero con l’Udinese, e Aurelio Andreazzoli, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il termine del suo rapporto con l’Empoli. Rimasto un po’ indietro nelle gerarchie ...

