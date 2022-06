“Spero non lo faccia”: Meghan Markle, spifferato il piano ‘sporco' per rovinare la festa della Regina Elisabetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Meghan Markle è tornata a Londra con il principe Harry in occasione del Giubileo di Platino e molti temono che possa essere fonte di ulteriori tensioni all'interno della famiglia reale. A crederci è anche Lizzie Cundy, conduttrice televisiva che era amica dell'ex attrice, prima che quest'ultima iniziasse la sua relazione con il principe Harry: da allora, Meghan ha tagliato tutti i ponti con quelli che erano i suoi amici britannici. I duchi di Sussex sono quindi tornati a Londra per le celebrazioni dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta e per ora se ne sono stati in disparte: d'altronde si sono “dimessi” dalla famiglia reale nel 2020, anche se da allora gli strascichi polemici sono stati tanti, soprattutto perché Meghan in un'intervista ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)è tornata a Londra con il principe Harry in occasione del Giubileo di Platino e molti temono che possa essere fonte di ulteriori tensioni all'internofamiglia reale. A crederci è anche Lizzie Cundy, conduttrice televisiva che era amica dell'ex attrice, prima che quest'ultima iniziasse la sua relazione con il principe Harry: da allora,ha tagliato tutti i ponti con quelli che erano i suoi amici britannici. I duchi di Sussex sono quindi tornati a Londra per le celebrazioni dei 70 anni di regnoe per ora se ne sono stati in disparte: d'altronde si sono “dimessi” dalla famiglia reale nel 2020, anche se da allora gli strascichi polemici sono stati tanti, soprattutto perchéin un'intervista ...

