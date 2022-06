Spara a caso contro un'auto e uccide un bimbo di 8 anni. Ancora orrore negli Usa

Advertising

TgLa7 : #Usa: spara a caso contro auto e uccide bimbo di 8 anni. In South Carolina. Padre ferito, madre illesa. Erano in v… - SalvatoreMirag7 : Ancora!! Adesso cosa diranno, armiamo gli automobilisti? Usa: uomo spara a caso contro diverse auto e uccide un bi… - laregione : South Carolina: spara a caso e uccide bimbo di 8 anni - cav_langellotti : Motovedetta libica spara verso pescherecci italiani, interviene la Marina - AdaAdele88 : RT @MediasetTgcom24: Usa, spara a caso contro un'auto e uccide un bimbo di 8 anni #usa #florence #SouthCarolina #spari #sparatoria https:/… -

Un uomocontro un'auto di passaggio e ne colpisce una con una famiglia in vacanza, uccidendo un bimbo di 8 anni e ferendo il padre che era alla guida. Illesa la madre. I tre arrivavano dal New ...È successo a Florence, in South Carolina. Ferito anche il padre del piccolo, la cui famiglia era partita in vacanza dal New ...Il piccolo si trovava in un’auto con la sua famiglia. Ferito il padre. L’autore del gesto è stato arrestato poco dopo.Un uomo spara a caso contro un'auto di passaggio e ne colpisce una con una famiglia in vacanza, uccidendo un bimbo di 8 anni e ferendo il padre che era alla guida. Illesa la madre. I ...