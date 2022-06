Spagna | auto polizia investe e uccide italiano a Palma de Mallorca

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Un cittadinodi 35 anni, Mario Decandia, è morto adeinvestito da un’dellalocale impegnata in un servizio di emergenza. La vittima, originaria della Sardegna, era da anni impiegato nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite altre due persone. Come spiega ad Adnkronos l’amico della vittima Stefano Munari, che adeha fondato la radio ‘Italiana’, alcuni testimoni riferiscono che ”la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un’emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese”. Invitando a vedere ”le registrazioni delle telecamere pubbliche” per fugare i dubbi sulla dinamica dell’incidente, Munari ...

Italiano morto a Palma di Maiorca, in, dopo essere stato investito da un'della polizia. L'uomo, 35 anni, originario di Tempio Pausania faceva il cameriere in un ristorante, aveva appena finito il turno e stava camminando con ...... in via dei Monti Parioli - io però sono nato a piazza di- dove il nostro dirimpettaio era ... Ero in, stavo andando fuori Roma, tornai indietro. Davanti alla villa di Sordi era pieno di ...(Adnkronos) - Un cittadino italiano di 35 anni, Mario Decandia, è morto a Palma de Mallorca investito da un'auto della polizia locale impegnata in un servizio di emergenza. La vittima, originaria ...PALMA DI MAIORCA. Si chiamava Mario Decandia, aveva 35 anni, il giovane sardo originario di Luras e Tempio travolto e ucciso da un'auto della polizia nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona de ...