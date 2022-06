Sorrisi e capelli al vento | Balo e Francesca sfrecciano in supercar

Advertising

Tv Sorrisi e Canzoni

Giornata di relax per Mario Balotelli e la compagna Francesca Monti. "Ciò che mi rende felice" scrive lei su Instagram, postando il video di un giro a bordo di una supercar con l'attaccante dell'Adana ...Le sigle diverse "Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondie rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto ma, ahimè, sei nata ... “Lady Oscar” da 40 anni è un simbolo di libertà Giulia Stabile è sorridente come sempre e si affida totalmente a Sangiovanni che sfoggia il nuovo look. Il cantante ha infatti detto addio alla lunga chioma e ha rasato a zero i capelli. I due ragazzi ...Attesa da giorni è salita sul red carpet, luminosa e bellissima Sharon Stone, capelli corti tirati indietro ... lo strascico lasciando l'abito lungo e stretto e sfilando con grandi sorrisi. Sono ...