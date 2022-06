Sorpresa, arriva la notizia su Zaniolo e la Roma: bomba di calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il goal decisivo segnato durante la finale di Conference League che ha permesso alla Roma di vincere la prima edizione del torneo europeo, a quanto pare il futuro di Nicolò Zaniolo potrà non essere giallorosso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per la Roma l’attaccante è in uscita e la sua cessione permetterà alla Società Romana, dal punto di vista finanziario, di fare un buon mercato estivo. Il giocatore, però non sembrerebbe propeso ad andare in Premier League, infatti avrebbe momentaneamente messo da parte la proposta ricevuta dal Newcastle. Ma all’attaccante giallorosso sarebbero interessate anche due squadre italiane: Milan e Juventus. Zaniolo calciomercato RomaLe due società ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il goal decisivo segnato durante la finale di Conference League che ha permesso alladi vincere la prima edizione del torneo europeo, a quanto pare il futuro di Nicolòpotrà non essere giallorosso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per lal’attaccante è in uscita e la sua cessione permetterà alla Societàna, dal punto di vista finanziario, di fare un buon mercato estivo. Il giocatore, però non sembrerebbe propeso ad andare in Premier League, infatti avrebbe momentaneamente messo da parte la proposta ricevuta dal Newcastle. Ma all’attaccante giallorosso sarebbero interessate anche due squadre italiane: Milan e Juventus.Le due società ...

