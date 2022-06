“Sono stata io”, la baby sitter del bimbo precipitato da una finestra a Soliera confessa (Di venerdì 3 giugno 2022) “Sono stata io a lanciare il bambino fuori dalla finestra. Non è stato un gesto premeditato, ma frutto di un malore che improvvisamente mi ha colpita, mi Sono trovata in uno stato di catalessi”: ha confessato Monica Santi, la babysitter 32enne accusata di aver lanciato un bimbo di 13 mesi dalla finestra di una villetta di Soliera (Modena). Il piccolo è ricoverato in ospedale a Bologna in gravi condizioni. Questa mattina le sue condizioni hanno avuto un miglioramento: ha iniziato a reagire alle cure ed è stato dichiarato “fuori pericolo immediato di vita”. Si trova ancora in terapia sub intensiva. “Mi sentivo soffocata – ha dichiarato la donna, in lacrime, come riporta la sua avvocata Francesca Neri – e ho compiuto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) “io a lanciare il bambino fuori dalla. Non è stato un gesto premeditato, ma frutto di un malore che improvvisamente mi ha colpita, mitrovata in uno stato di catalessi”: hato Monica Santi, la32enne accusata di aver lanciato undi 13 mesi dalladi una villetta di(Modena). Il piccolo è ricoverato in ospedale a Bologna in gravi condizioni. Questa mattina le sue condizioni hanno avuto un miglioramento: ha iniziato a reagire alle cure ed è stato dichiarato “fuori pericolo immediato di vita”. Si trova ancora in terapia sub intensiva. “Mi sentivo soffocata – ha dichiarato la donna, in lacrime, come riporta la sua avvocata Francesca Neri – e ho compiuto ...

