(Di venerdì 3 giugno 2022), 3 giu. (Adnkronos) – Una ‘di’ per Carlo, partigiano e presidente onorario dell’Anpi scomparso lo scorso 30 maggio. E’ quella che avrà luogo neldialle 16, a, alla quale prenderanno parte i familiari, le autorità cittadine e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.Intanto, per rendere l’ultimo omaggio all’ex partigiano, nella Sala Alessi di Palazzo Marino è stata allestita la camera ardente, che resterà aperta fino alle 14.30. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

EnricoLetta : Carlo #Smuraglia. Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le n… - TV7Benevento : Smuraglia: oggi pomeriggio a Milano cerimonia di commiato - - teresavaliani : RT @liberiegiusti: - infoitinterno : Il nostro saluto a Carlo Smuraglia, oggi 2 giugno festa della Repubblica - Carlino_Forli : Anpi, oggi sede aperta L’associazione ricorda Carlo Smuraglia -

Per dare l'ultimo saluto al partigiano Carlo, presidente onorario dell'Anpi, l'appuntamento è per, dalle 9 alla Sala Alessi di Palazzo Marino, dove sarà allestita la camera ardente, ...Prima della cerimonia c'è stato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo, già ... incarnando quei valori, quelle battaglie e quei principi che ancordobbiamo portare avanti: ...È aperta dal 9 di questa mattina la camera ardente di Carlo Smuraglia, presidente dell'Anpi ed ex partigiano morto il 30 maggio.Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Una 'cerimonia di commiato' per Carlo Smuraglia, partigiano e presidente onorario dell'Anpi scomparso lo scorso 30 ...