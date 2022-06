Siviglia | si cerca l'intesa per un ex Manchester United

(Di venerdì 3 giugno 2022) Juan Mata, che ha visto terminare la propria avventura con ilquesta settimana, potrebbe presto volare in Spagna. Il...

Advertising

Dalla_SerieA : 'Isco snobba Roma, Milan e la Serie A: vuole la Liga e lo cerca il Siviglia' - - romaforever_it : Dalla Spagna: 'Isco snobba Roma, Milan e la Serie A: vuole la Liga e lo cerca il Siviglia' - salvione : 'Isco snobba Roma, Milan e la Serie A: vuole la Liga e lo cerca il Siviglia' - CorSport : '#Isco snobba #Roma, #Milan e la #SerieA: vuole la #Liga e lo cerca il #Siviglia' - sportli26181512 : '#Isco snobba Roma, Milan e la Serie A: vuole la Liga e lo cerca il Siviglia': Secondo 'As', il trequartista in usc… -

Corriere dello Sport

L'ipotesi di poter accogliere nei propri ranghi un top player come Isco aveva riscaldato i cuori dei tifosi della Roma e del Milan . Un obiettivo comune quello del trequartista malagueño (di ...'Il filmdi catturare una realta paradossale - spiega il regista - noi uomini ... prodotto dalla torinese Redibis Film di Daniele Segre e Daniele De Cicco, sono iniziate ine da gennaio ... "Isco snobba Roma, Milan e la Serie A: vuole la Liga e lo cerca il Siviglia" Oltre ad un centrocampista si cerca anche un vice Karsdorp Salutato Ainsley Maitland–Niles, tornato all’Arsenal, la Roma cerca un vice Karsdorp. L’ultimo nome è quello di Hector Bellerin. Il terzino s ...Non solo la Roma su Isco: il malagueno è un obiettivo di Siviglia e Valencia. vedi letture. Non c'è solo la Roma su Isco, da ieri ufficialmente senza squadra dopo l'addio al Real Madrid. Stando al quo ...