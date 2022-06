Simona Marchini presenta ‘Corpo estraneo’ con Lucio Villari e Milena Vukoti?

(Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA – In occasione dellazione del libro di“Corpo Estraneo – La mia vita tra arte, musica e teatro”, il prossimo mercoledì 8 giugno alle ore 18, presso il Cortile Monumentale di Palazzo Valentini a Roma si svolgerà un incontro con l’autrice, lo storico, la storica dell’arte Ivana Della Portella e la giornalista di Rai3 Floriana Bertelli. Ci sarà inoltre la partecipazione straordinaria dell’attrice?, che interpretera’ alcuni brani tratti dal volume. L’ingresso al pubblico è gratuito. Palazzo Valentini si trova in via Quattro Novembre, 119/a a Roma. L'articolo L'Opinionista.

La Lombardia e il Lazio verso la crisi idrica, i successi dei vini italiani al Concours Mondial de Bruxelles, il fo…

Il corpo estraneo diAttrice e gallerista,ha sempre tante cose da raccontare. Saggiamente, ha deciso di racchiudere parte della sua vita in un libro, per non ......consulenza storica del dottor Mario Rende e delle dottoresse Teresina Ciliberti e Angela...2019 da un'idea della produttrice Martina Borzillo e del Direttore della fotografia Jacopo. Si ... Simona Marchini: 'Franco Cordova Ho sofferto per lui'/ 'A salvarmi fu Don Lurio…' ROMA – In occasione della presentazione del libro di Simona Marchini “Corpo Estraneo – La mia vita tra arte, musica e teatro”, il prossimo mercoledì 8 giugno alle ore 18, presso il Cortile Monumentale ...Alvaro Marchini, la collezione e la galleria La nuova Pesa alla mostra di Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno visitabile fino al 30/8.