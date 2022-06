Siamo un paese di evasori da imprigionare; peccato non esista una prigione tanto grande (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Italia dobbiamo fare i conti con 19 milioni di evasori. Provate a rileggere questa cifra, e capirete che si tratta di un numero folle: 19 milioni. Pazzesco. Considerando che in Italia vivono quasi 60 milioni di persone (centenari e neonati compresi), e considerando che più o meno 10 milioni di queste persone sono minorenni, e altri 10 milioni hanno più di 70 anni, restano a spanne 40 milioni di italiani in età da lavoro. Di questi, più o meno la metà ha una busta paga da dipendente, dove le tasse vengono sottratte alla fonte. Non prendete alla lettera questi calcoli (sebbene si tratti di dati Istat e della funzione pubblica), diciamo che è giusto per avere un’idea della mostruosità della situazione: se il direttore delle Entrate non vaneggia, qui ci troviamo di fronte a uno scenario sconcertante, ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in Italia dobbiamo fare i conti con 19 milioni di. Provate a rileggere questa cifra, e capirete che si tratta di un numero folle: 19 milioni. Pazzesco. Considerando che in Italia vivono quasi 60 milioni di persone (centenari e neonati compresi), e considerando che più o meno 10 milioni di queste persone sono minorenni, e altri 10 milioni hanno più di 70 anni, restano a spanne 40 milioni di italiani in età da lavoro. Di questi, più o meno la metà ha una busta paga da dipendente, dove le tasse vengono sottratte alla fonte. Non prendete alla lettera questi calcoli (sebbene si tratti di dati Istat e della funzione pubblica), diciamo che è giusto per avere un’idea della mostruosità della situazione: se il direttore delle Entrate non vaneggia, qui ci troviamo di fronte a uno scenario sconcertante, ...

