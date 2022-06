Si può raggiungere l’estasi del piacere quando si fa sport? La risposta è sì. Ed ecco come si fa. (Di venerdì 3 giugno 2022) Sessioni di puro fitness meglio del sesso? Si può raggiungere l’estasi del piacere quando si fa sport? L’argomento vale un approfondimento. Nella letteratura medica, un coregasm è indicato come orgasmo indotto dall’esercizio (EIO) o piacere sessuale indotto dall’esercizio (EISP). Nella tradizione yogica, invece, potere vitale, energia sessuale e forza di guarigione sono sinonimi. E ricollegare cuore e sesso è uno dei punti di partenza per risvegliare la kundalini (l’energia vitale creativa) e passare a uno stato di coscienza più ampliato. Lo yoga trantrico, per esempio, è una disciplina indiana molto antica e nota per gli stati di estasi che permette di raggiungere e per le sue tecniche sessuali. Ci insegna a vivere l’amore in maniera piena e in ogni ... Leggi su amica (Di venerdì 3 giugno 2022) Sessioni di puro fitness meglio del sesso? Si puòdelsi fa? L’argomento vale un approfondimento. Nella letteratura medica, un coregasm è indicatoorgasmo indotto dall’esercizio (EIO) osessuale indotto dall’esercizio (EISP). Nella tradizione yogica, invece, potere vitale, energia sessuale e forza di guarigione sono sinonimi. E ricollegare cuore e sesso è uno dei punti di partenza per risvegliare la kundalini (l’energia vitale creativa) e passare a uno stato di coscienza più ampliato. Lo yoga trantrico, per esempio, è una disciplina indiana molto antica e nota per gli stati di estasi che permette die per le sue tecniche sessuali. Ci insegna a vivere l’amore in maniera piena e in ogni ...

