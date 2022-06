“Si ok ma fammi un beat”: cosa significa la frase di tendenza TikTok (Di venerdì 3 giugno 2022) In questi ultimi giorni su TikTok, il Social Network preferito dai giovani, i video sono pieni di commenti che ripetono tutti la stessa frase: Si ok ma fammi un beat”. Chi avrà inventato questa frase e chi ha dato il via a questa ondata di commenti? Vediamolo insieme” Come nasce la frase, le origini I video che sono stati recentemente pubblicati sulla piattaforma sono pieni di commenti che ripetono tutti la stessa frase: “Si ok ma fammi un beat”. Coloro che sono voluti andare più a fondo in questa questione si saranno di certo imbattuti nel video di @xCarme, artefice di questo “tormentone”. Nel TikTok in questione ha spiegato che questa frase nasce senza un apparente motivo. Il creator spiega che lui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) In questi ultimi giorni su, il Social Network preferito dai giovani, i video sono pieni di commenti che ripetono tutti la stessa: Si ok maun”. Chi avrà inventato questae chi ha dato il via a questa ondata di commenti? Vediamolo insieme” Come nasce la, le origini I video che sono stati recentemente pubblicati sulla piattaforma sono pieni di commenti che ripetono tutti la stessa: “Si ok maun”. Coloro che sono voluti andare più a fondo in questa questione si saranno di certo imbattuti nel video di @xCarme, artefice di questo “tormentone”. Nelin questione ha spiegato che questanasce senza un apparente motivo. Il creator spiega che lui ...

santorooila : RT @dinnemenoh: avete rotto i coglioni con sto si ok ma fammi un beat - VINCENZOMARCO3 : @serexalbe_ Che significa fammi un fammi un beat? - Manuelbarone12 : RT @GV__18: Quanti frustrati che si lamentano per un gioco come 'si ok ma fammi un beat', fatevi na risata ogni tanto - CorriereCitta : “Si ok ma fammi un beat”: cosa significa la frase di tendenza TikTok - valstina : Come rompono il cazzo quelli che scrivono 'fammi un beat', nessuno mai -

